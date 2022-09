(Di lunedì 26 settembre 2022) ESCLUSIVA –si racconta aBlog, dagli inizi nel giornalismo sportivo al grande successo diCinque. Lo ha intervistato Luca Germanò. In coda trovate l’immancabile video saluto che sancisce il nostro costante rapporto di stima reciproca con i volti del piccolo schermo. Ciao, benvenuto suBlog! Grazie per aver accettato il mio invito. Inizio con il chiederti com’è nata la tua passione per il giornalismo? “La mia passione per il giornalismo è nata perché sono un nipote d’arte. Mio nonno si chiamava Guglielmo Zucconi, è stato un giornalista importante e nella sua carriera giornalistica ha diretto vari quotidiani. È stato un nonno divertente, un divulgatore di storie, probabilmente ho cercato di seguire le sue orme. L’ho perso quando avevo ...

Nic_dls00 : FRANCESCO VECCHI A BUBINO: “MATTINO 5 È UN CASO DI STUDIO, ASCOLTI RADDOPPIATI” #mattino5 @CescoV #AscoltiTv… - 95_addicted : RT @bubinoblog: FRANCESCO VECCHI A BUBINO: 'MATTINO 5 È UN CASO DI STUDIO, ASCOLTI RADDOPPIATI' - bubinoblog : FRANCESCO VECCHI A BUBINO: 'MATTINO 5 È UN CASO DI STUDIO, ASCOLTI RADDOPPIATI' - used2Bsurrender : @amoredidi0 oddio amore nel mio paese ci sono alcuni vecchi che sono nel austro-ungarici hanno il busto di francesc… - pinonardi1 : RT @amattioli58: Con Papa Francesco. Chiara Tintori Il contributo anche nella libreria interna alla Basilica di San Francesco in Assisi. Co… -

Un ex rapinatore inizia una nuova vita, ma la vendetta deisoci lo perseguita. Temple ... Little Big Italy - Washington, ore 21:25 su NovePanella in un viaggio culinario attraverso tre ...Si tratta della Toscana, una delle regioni con più "" d'Italia. la Toscana ha un primato che ... A spiegarlo èTrotta, responsabile di Osmed, citato da Repubblica in un articolo ...Pubblichiamo integralmente il discorso tenuto da Papa Francesco in occasione dell’evento “Economy of Francesco” tenutosi ad Assisi il 24 settembre L’economia di Francesco: «Cambiare modello di svilupp ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...