F1 | Mattia Binotto | “Per vincere di nuovo dovremo dare il 130% e tornare alla mentalità dei tempi di Schumacher”

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 settembre 2022) La pausa della seconda metà di settembre per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2022 sta per giungere al termine. Nel prossimo fine settimana, infatti, sarà tempo del Gran Premio di Singapore, che torna in calendario dopo le due ultime cancellazioni per colpa della pandemia. La grande domanda che rimane nel Circus, a questo punto, non può che riguarquando sarà la Ferrari aal successo, sin in fatto di vittorie di tappa, sia di titoli iridati. Il team principal della scuderia di Maranello,, ha provato a fare il punto della situazione all’interno della scuderia con il Cavallino Rampante. L’occasione è stata il “Festival dello sport” di Trento. Per prima cosa il nativo di Losanna ha spiegato cosa si aspetta dai suoi due piloti: “…più vittorie. Io lo dico e lo ripeto: abbiamo la miglior ...