Elezioni | Rossomando Pd | ' reinventare e ricostruire centrosinistra'

infoitinterno : Elezioni: Rossomando (Pd), 'da Salvini su auto conservatorismo inutile e dannoso' -

Lo Spiffero

Al Senato torna anche la vicepresidente uscente Anna. Fratelli d'Italia: tanti gli eletti, guidati da Augusta Montaruli Forte di aver superato di gran lunga il 20% delle preferenze, ...Così la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna. "È una destra vecchia, che non sa cogliere le opportunità del futuro, che non riesce a capire che la ... Csm, Rossomando tra le correnti vede sfumare la vicepresidenza Roma, 26 set. (Adnkronos) – “Saremo all’opposizione di quello che sarà il governo più a destra della storia italiana, in linea con un vento europeo inquietante. Dopo questa dura sconfitta dovremo rein ...Anche se qualche ipotesi si può già avanzare. Pd, Laus e Rossomando tornano in Parlamento Se Debora Serracchiani come sembra entra in Friuli Venezia Giulia, a Montecitorio per il Partito Democratico p ...