Elezioni: Conte, 'centrodestra non e' maggioranza reale, no a forzature su riforme'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Invito il centrodestra, che ovviamente si candida a guidare il Paese, a comprendere che quando non si è maggioranza reale nel Paese è bene non avventurarsi in progetti di riforma costituzionale senza una reale condivisione con tutte le forze politiche. Altrimenti il rischio evidente è quello di una bocciatura sonora, come quella che prese Renzi". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in conferenza stampa.

