Elenoire Casalegno | il problema fisicità | la confessione sulla sua adolescenza

Leggi su youmovies

(Di lunedì 26 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è un volto storico della televisione italiana. Di recente, ha confessato un momento molto delicato. Un periodo in cui la suale dava qualche. Ecco le sue parole. Lo spettacolo ha visto in maniera importante la presenza dellanel suo mondo. Prima come modella poi come conduttrice e attrice, la