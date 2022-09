E ora occhi puntati su Mattarella: «Cosa farà, presidente?». I tempi per le consultazioni (Di lunedì 26 settembre 2022) Da Palazzo Chigi al Quirinale. Ora che le urne hanno dato un’indicazione chiara sul fatto che per gli italiani Giorgia Meloni è colei che deve avere l’incarico di guidare il governo, gli sguardi di elettori e osservatori si spostano su Sergio Mattarella, che quell’incarico deve conferirlo. In teoria non ci sono dubbi, nella pratica serpeggia ancora il timore, per alcuni sembra quasi la speranza, che il Colle possa tentennare. Secondo un retroscena del Messaggero, al Quirinale comunque la linea è chiara: «Il capo dello Stato, se il centrodestra si presenterà alle consultazioni indicando il nome di Meloni e garantendo una salda maggioranza, incaricherà Meloni. Non farlo sarebbe una violazione della volontà popolare e della Costituzione», scrive Albero Gentili, citando «chi ha parlato con Mattarella». Quando iniziano le ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 settembre 2022) Da Palazzo Chigi al Quirinale. Ora che le urne hanno dato un’indicazione chiara sul fatto che per gli italiani Giorgia Meloni è colei che deve avere l’incarico di guidare il governo, gli sguardi di elettori e osservatori si spostano su Sergio, che quell’incarico deve conferirlo. In teoria non ci sono dubbi, nella pratica serpeggia ancora il timore, per alcuni sembra quasi la speranza, che il Colle possa tentennare. Secondo un retroscena del Messaggero, al Quirinale comunque la linea è chiara: «Il capo dello Stato, se il centrodestra si presenterà alleindicando il nome di Meloni e garantendo una salda maggioranza, incaricherà Meloni. Non farlo sarebbe una violazione della volontà popolare e della Costituzione», scrive Albero Gentili, citando «chi ha parlato con». Quando iniziano le ...

ilfoglio_it : Per il leader del Carroccio è una sconfitta pesantissima, senza vie di fuga e attenuanti. Dal 17 per cento dei “pie… - valemikira : RT @SecolodItalia1: E ora occhi puntati su Mattarella: «Cosa farà, presidente?». I tempi per le consultazioni - SecolodItalia1 : E ora occhi puntati su Mattarella: «Cosa farà, presidente?». I tempi per le consultazioni - AnnamahAnna : RT @JetLagEconomist: Per uno che fa sostenibilità seriamente, che si è rotto la schiena per studiare e arrivare a costruire qualcosa con qu… - Josbekka06 : Pandemia, guerra ed ora il fascismo. 'buongiorno Italia, buongiorno Maria con gli occhi pieni di malinconia' ?? #elezioni2022 -