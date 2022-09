"Dove spedisce Draghi". Bisignani svela il piano di Meloni (Di lunedì 26 settembre 2022) Luigi Bisignani è stato ospite di Nicola Porro nel corso della puntata di "Quarta Repubblica" in onda il 26 settembre. All'indomani delle elezioni politiche, tutti si chiedono quale sarà il destino dell'Italia e soprattutto la strategia politica del premier in pectore, Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia riuscirà a imprimere un'accelerazione nei rapporti tra Italia e Unione Europea. "Sono sicuro che l'asse franco-tedesco con Meloni troverà molti ostacoli", ha detto Bisignani che ha passato in rassegna anche come sono cambiati gli atteggiamenti dei Paesi europei nei confronti del futuro premier italiano. "Fino a qualche tempo fa la vedevano come un mostro - ha detto senza mezzi termini Bisignani - Poi sono venuti qui in Italia e si sono resi conto di chi avessero di fronte. ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) Luigiè stato ospite di Nicola Porro nel corso della puntata di "Quarta Repubblica" in onda il 26 settembre. All'indomani delle elezioni politiche, tutti si chiedono quale sarà il destino dell'Italia e soprattutto la strategia politica del premier in pectore, Giorgia. La leader di Fratelli d'Italia riuscirà a imprimere un'accelerazione nei rapporti tra Italia e Unione Europea. "Sono sicuro che l'asse franco-tedesco controverà molti ostacoli", ha dettoche ha passato in rassegna anche come sono cambiati gli atteggiamenti dei Paesi europei nei confronti del futuro premier italiano. "Fino a qualche tempo fa la vedevano come un mostro - ha detto senza mezzi termini- Poi sono venuti qui in Italia e si sono resi conto di chi avessero di fronte. ...

