Dale McRaven è morto | il creatore della serie ‘Mork e Mindy’ aveva 88 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 settembre 2022) Un altro pezzo di storia se ne va. Colui che ha saputo intrattenere precise generazioni di fruitoritv del secolo passato:, showrunnercultOttanta Mork & Mindy con Robin Williams è. La morte dia 8888, e stava lottando contro un temibile cancro ai polmoni. Tra le altre cose, e i grandi successi, lo ricordiamo anche per essere stato sceneggiatore dello spettacolo tv The Dick Van Dyke Show. I grandi successi e i riconoscimenticritica La vita, però, lo ha ripagato:, infatti, ha ottenuto nomination sia ai Writers Guild of America Awards che agli Emmy per il suo ...