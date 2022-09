Conte risponde a Letta: “Si assuma le sue responsabilità” (Di lunedì 26 settembre 2022) “Letta oggi ha puntato il dito contro di me in modo esplicito ed univoco. Quando c’è una sconfitta, come nel caso del Pd, è bene che un leader non cerchi capi espiatori a cui addossare la responsabilità”. È quanto ha detto oggi il presidente del M5s, Giuseppe Conte, commentando l’esito delle elezioni nel corso di una conferenza stampa. Conte: “Letta oggi ha puntato il dito contro di me in modo esplicito ed univoco” “Alleanza con il Pd? Letta ha accettato di mettere le dita negli occhi al M5S con la norma sull’inceneritore – ha aggiunto l’ex premier -, ha puntato forte su Di Maio, su Tabacci, pensando di emarginare il M5S, ha tentato di realizzare una svolta moderata a destra del Pd, ha fallito anche questo passaggio, ha puntato sulla difesa del governo Draghi, Letta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 settembre 2022) “oggi ha puntato il dito contro di me in modo esplicito ed univoco. Quando c’è una sconfitta, come nel caso del Pd, è bene che un leader non cerchi capi espiatori a cui addossare la”. È quanto ha detto oggi il presidente del M5s, Giuseppe, commentando l’esito delle elezioni nel corso di una conferenza stampa.: “oggi ha puntato il dito contro di me in modo esplicito ed univoco” “Alleanza con il Pd?ha accettato di mettere le dita negli occhi al M5S con la norma sull’inceneritore – ha aggiunto l’ex premier -, ha puntato forte su Di Maio, su Tabacci, pensando di emarginare il M5S, ha tentato di realizzare una svolta moderata a destra del Pd, ha fallito anche questo passaggio, ha puntato sulla difesa del governo Draghi,...

La7tv : #piazzapulita 'Ma secondo lei sto scherzando? Sono un buffone?' Giuseppe Conte risponde così alle domande di Annal… - conte_balabam : @islandofknives @graziemapasso @Peter_Italy La signora non risponde… ha esaurito i luoghi comuni. Ora si informa e ci massacra di risate…?????? - cicciocilla : Conte rivendica il programma del 2018 (quando lui ancora non c’era) ma se gli fai presente che rispetto al 2018 hai… - Radio1Rai : ??#26settembre #ElezioniPolitiche2022 #Conte #M5S risponde a Letta: 'Ha puntato il dito contro di me in modo esplici… - MarcoCannarozz2 : @CatiaMamone Sembra il film Amici Miei quando il Conte Mascetti chiede alla figlia chi l'ha ingravidata e lei rispo… -