Calciomercato Napoli, osservatori azzurri in Turchia: sul taccuino due centrocampisti (Di lunedì 26 settembre 2022) Nonostante il Calciomercato sia ormai terminato da un pezzo, i vari direttori sportivi di ogni società sono sempre al lavoro alla ricerca di un nuovo talento da scoprire. Monitorare sempre e non solo durante il periodo del mercato, è proprio una delle principali caratteristiche e qualità del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Uno degli ultimi colpi messi a segno proprio dal ds napoletano, con largo anticipo e superando tutta la concorrenza, grazie ad una proficua azione di osservazione e monitoraggio, è Khvicha Kvaratskhelia: considerando l’inizio di stagione del giocatore, Giuntoli ha fatto davvero un gran bel colpo. In particolare, seguendo proprio questa linea di mercato, stando a quanto riportato da Sabah, quotidiano turco, pare che saranno presenti degli osservatori del Napoli per il derby di ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 26 settembre 2022) Nonostante ilsia ormai terminato da un pezzo, i vari direttori sportivi di ogni società sono sempre al lavoro alla ricerca di un nuovo talento da scoprire. Monitorare sempre e non solo durante il periodo del mercato, è proprio una delle principali caratteristiche e qualità del direttore sportivo delCristiano Giuntoli. Uno degli ultimi colpi messi a segno proprio dal ds napoletano, con largo anticipo e superando tutta la concorrenza, grazie ad una proficua azione di osservazione e monitoraggio, è Khvicha Kvaratskhelia: considerando l’inizio di stagione del giocatore, Giuntoli ha fatto davvero un gran bel colpo. In particolare, seguendo proprio questa linea di mercato, stando a quanto riportato da Sabah, quotidiano turco, pare che saranno presenti deglidelper il derby di ...

