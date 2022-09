Anche questa volta, Adinolfi ha ottenuto le sue percentuali “da prefisso” (Di lunedì 26 settembre 2022) È riuscito a fare peggio del 2018, con quella percentuale da prefisso telefonico che diventa sempre più preminente all’interno della storia politica (in termini di consenso) di Mario Adinolfi. Perché l’alleanza con l’ex leader di CasaPound Simone Di Stefano non ha portato i suoi frutti e il ticket denominato “Alternativa per l’Italia” (che puntava parte del programma sulla sua contrarietà al Green Pass), si è fermato a una distanza siderale da tutti gli altri movimenti o partiti che si sono candidati a queste elezioni Politiche. Adinolfi e l’ennesima grande sconfitta elettorale I numeri parlano chiaro. Alla Camera, Alternativa per L’Italia ha conquistato 16.518 voti (pari allo 0,6%). Al Senato della Repubblica, invece, è andata un po’ meglio (per usare un eufemismo): 39.586 preferenze, pari allo 0,15%. Lontanissimo dagli altri partiti ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) È riuscito a fare peggio del 2018, con quella percentuale datelefonico che diventa sempre più preminente all’interno della storia politica (in termini di consenso) di Mario. Perché l’alleanza con l’ex leader di CasaPound Simone Di Stefano non ha portato i suoi frutti e il ticket denominato “Alternativa per l’Italia” (che puntava parte del programma sulla sua contrarietà al Green Pass), si è fermato a una distanza siderale da tutti gli altri movimenti o partiti che si sono candidati a queste elezioni Politiche.e l’ennesima grande sconfitta elettorale I numeri parlano chiaro. Alla Camera, Alternativa per L’Italia ha conquistato 16.518 voti (pari allo 0,6%). Al Senato della Repubblica, invece, è andata un po’ meglio (per usare un eufemismo): 39.586 preferenze, pari allo 0,15%. Lontanissimo dagli altri partiti ...

