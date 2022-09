AEW: Subito una difesa difficile per Jericho, mercoledì sfida contro ex campione ROH (Di lunedì 26 settembre 2022) La AEW ci tiene a fare le cose per bene ed offrire sempre dream match ai suoi spettatori. Se la settimana scorsa Chris Jericho si è imposto a sorpresa contro il campione Claudio Castagnoli, diventando campione del mondo Ring of Honor, questo mercoledì per lui arriverà la prima difesa da campione in carica. Bandido is all elite Chris Jericho dovrà vedersela contro uno degli ultimi campioni della Ring of Honor prima della gestione Khan, arriverà a sfidarlo sul ring di Dynamite l’ex ROH Champion Bandido. Il wrestler messicano è stato a lungo campione del mondo della Ring of Honor prima di cedere la corona a Gresham. Per lui si tratta dell’esordio assoluto in All Elite Wrestling. ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 26 settembre 2022) La AEW ci tiene a fare le cose per bene ed offrire sempre dream match ai suoi spettatori. Se la settimana scorsa Chrissi è imposto a sorpresailClaudio Castagnoli, diventandodel mondo Ring of Honor, questoper lui arriverà la primadain carica. Bandido is all elite Chrisdovrà vederselauno degli ultimi campioni della Ring of Honor prima della gestione Khan, arriverà arlo sul ring di Dynamite l’ex ROH Champion Bandido. Il wrestler messicano è stato a lungodel mondo della Ring of Honor prima di cedere la corona a Gresham. Per lui si tratta dell’esordio assoluto in All Elite Wrestling. ...

