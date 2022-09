Sampdoria, nuova richiesta a Quagliarella: è l’uomo della ripartenza (Di domenica 25 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport punta su Fabio Quagliarella: è l’attaccante l’uomo per la ripartenza della Sampdoria Non è ancora il momento di appendere gli scarpini al chiodo per Fabio Quagliarella. Sebbene questa non sia la sua miglior stagione, anzi è tra le peggiori dal 2015/16, il tempo per riscattarsi c’è ancora. Rispetto agli altri campionato Quagliarella non è più titolare, quindi le sue occasioni di poter andare in gol si riducono sensibilmente considerando che la Sampdoria ha segnato solo quattro reti in questo avvio di campionato. CONTINUA SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport punta su Fabio: è l’attaccanteper laNon è ancora il momento di appendere gli scarpini al chiodo per Fabio. Sebbene questa non sia la sua miglior stagione, anzi è tra le peggiori dal 2015/16, il tempo per riscattarsi c’è ancora. Rispetto agli altri campionatonon è più titolare, quindi le sue occasioni di poter andare in gol si riducono sensibilmente considerando che laha segnato solo quattro reti in questo avvio di campionato. CONTINUA SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

clubdoria46 : Verso #Sampdoria-#Monza, nuova coppia in #difesa per #Giampaolo? I nomi #SampMonza - FutureAa73 : @sampdoria FORZA DORIA sempre!!! Ma la nuova proprietà arriva o no??? - SampNews24 : #Quagliarella e il record maledetto: nuova occasione contro il #Monza - angelosoricaro : la nuova presidente della sampdoria #staseracecattelan - pallonatefaccia : Per la Sampdoria, significherebbe di sicuro un miglioramento a livello economico, ma incredibilmente la nuova propr… -