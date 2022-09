Saman | madre intercettata | Io e tuo padre siamo morti lì

Nutizieri : Saman Abbas, la madre: 'Noi siamo morti sul posto' - EdoardoQuaquini : RT @repubblica: Saman Abbas, la madre: 'Noi siamo morti sul posto' - repubblica : Saman Abbas, la madre: 'Noi siamo morti sul posto' - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Saman, la madre intercettata: 'Io e tuo padre siamo morti lì'. Le parole della donna in una conv… - eccapecca : *L'unica cosa certa è che #Saman è morta. Nessuna pietà #SamanAbbas: la madre intercettata, 'io e tuo padre siamo… -

Per la prima volta ladiAbbas parla della morte della figlia. L'intercettazione risale a fine agosto 2021: Nazia Shaheen,della diciottenne pachistana sparita tra il 30 aprile e il ..."Noi siamo morti sul posto". Sono parole pronunciate da Nazia Shaheen ,diAbbas , in una conversazione con l'altro figlio, intercettata a fine agosto 2021. È la prima volta dal delitto che spuntano parole della donna, che in questa occasione parla di sé e del ...La donna parla per la prima volta dopo il delitto della giovane pachistana. Nei giorni scorsi era emersa un’altra intercettazione, in cui il padre della diciottenne spiegava di «averla uccisa per l’on ...È la prima volta dall'omicidio della ragazza pakistana, che spuntano parole della donna nelle crate del processo. Ecco cosa dice al figlio ...