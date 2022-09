Putin ha scelto di essere un nemico dell’Occidente (Di domenica 25 settembre 2022) Vladimir Putin, con l’ultimo discorso alla nazione, ha scelto di diventare un nemico dell’Occidente. Lo ha fatto coscientemente, sapendo di aver un lungo inverno dalla sua parte. Ha deciso di farla pagare a tutti coloro che si sono opposti alla sua avanzata in Ucraina. Probabilmente, dopo le sue parole anzi, sicuramente, non se l’aspettava e come sempre la reazione di un uomo disperato, perché i suoi piani sono saltati, potrà essere senza precedenti. Come sempre ha utilizzato la solita retorica. La retorica dell’attacco alla madrepatria, la volontà dell’Occidente di distruggere la Russia, così com’è stato con l’Unione Sovietica, venendo di fatto alla scoperto. Per mesi queste frasi le aveva fatte pronunciare alla sua macchina della propaganda, attiva in patria e all’estero ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 settembre 2022) Vladimir, con l’ultimo discorso alla nazione, hadi diventare un. Lo ha fatto coscientemente, sapendo di aver un lungo inverno dalla sua parte. Ha deciso di farla pagare a tutti coloro che si sono opposti alla sua avanzata in Ucraina. Probabilmente, dopo le sue parole anzi, sicuramente, non se l’aspettava e come sempre la reazione di un uomo disperato, perché i suoi piani sono saltati, potràsenza precedenti. Come sempre ha utilizzato la solita retorica. La retorica dell’attacco alla madrepatria, la volontàdi distruggere la Russia, così com’è stato con l’Unione Sovietica, venendo di fatto alla scoperto. Per mesi queste frasi le aveva fatte pronunciare alla sua macchina della propaganda, attiva in patria e all’estero ...

