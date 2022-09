Non solo Manolas, un altro ex Napoli vola negli Emirati! (Di domenica 25 settembre 2022) Notizia a sorpresa in questa domenica sera senza Serie A: Allan, ex centrocampista del Napoli, lascia l’Everton dopo appena due anni per trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti all’Al-Wahda FC. Il centrocampista brasiliano è volato negli Emirati proprio come Kostas Manolas, anche lui ex Napoli, che da qualche giorno si è accasato allo Sharja. Il brasiliano fu ceduto due anni fa all’Everton, sotto richiesta di Carlo Ancelotti, l’operazione costò agli inglesi circa 25 milioni di euro. In Premier League non ha inciso come avrebbe voluto, nonostante ciò ha collezionato 52 presenze e 0 gol fatti. Allan (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images) Di seguito, il comunicato dell’Al-Wahda FC su Allan: “L’Al-Wahda Football Club ha firmato un contratto con il giocatore brasiliano Allan ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 25 settembre 2022) Notizia a sorpresa in questa domenica sera senza Serie A: Allan, ex centrocampista del, lascia l’Everton dopo appena due anni per trasferirsiEmirati Arabi Uniti all’Al-Wahda FC. Il centrocampista brasiliano ètoEmirati proprio come Kostas, anche lui ex, che da qualche giorno si è accasato allo Sharja. Il brasiliano fu ceduto due anni fa all’Everton, sotto richiesta di Carlo Ancelotti, l’operazione costò agli inglesi circa 25 milioni di euro. In Premier League non ha inciso come avrebbe voluto, nonostante ciò ha collezionato 52 presenze e 0 gol fatti. Allan (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images) Di seguito, il comunicato dell’Al-Wahda FC su Allan: “L’Al-Wahda Football Club ha firmato un contratto con il giocatore brasiliano Allan ...

borghi_claudio : ??????ATTENZIONE?????? MI ARRIVANO MESSAGGI CHE MI CHIEDONO SUGGERIMENTI SU CHE PREFERENZE DARE. #comesivota ??NON… - il_cappellini : Per aver scritto che a Roma la piazza di Conte era vuota per quasi 2/3 sono oggetto da ieri di valanghe di insulti… - Link4Universe : Se stai leggendo qui e non hai votato perché tanto pensi che non ti riguarda o interessa, fai ancora in tempo a cam… - 28Raffa94 : RT @lvnstov: essendo minorenne quindi posso solo guardare l'Italia andare a rotoli perchè non posso votare che bello - fnsgnn : RT @surprenantcoeur: i giovani che hanno contribuito alla salita dei fascisti al governo mi fanno ancora più schifo dei vecchi perché hanno… -