Non era mai successo: punizione di Alessandra Celentano per Ramon è trash (Di domenica 25 settembre 2022) Momento super trash oggi nella seconda puntata domenicale di Amici 22. La maestra Alessandra Celentano ha preso un provvedimento disciplinare contro uno dei suoi allievi: Ramon Agnelli. Il ballerino di classico ha regalato uno dei momenti più iconici di questa puntata. Amici 22, Alessandra Celentano mostra foto imbarazzanti di Ramon in puntata: “Il decoro“ In questi anni abbiamo imparato a conoscere la maestra Celentano per la sua ruvidità, le sue sgridate contro chiunque non sapesse ballare bene secondo i suoi canoni, come avvenuto oggi nei confronti di Asia; ma nessuno si aspettava quello che è successo oggi e le anticipazioni della puntata non ci hanno preparato a tutto il trash andato in ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 25 settembre 2022) Momento superoggi nella seconda puntata domenicale di Amici 22. La maestraha preso un provvedimento disciplinare contro uno dei suoi allievi:Agnelli. Il ballerino di classico ha regalato uno dei momenti più iconici di questa puntata. Amici 22,mostra foto imbarazzanti diin puntata: “Il decoro“ In questi anni abbiamo imparato a conoscere la maestraper la sua ruvidità, le sue sgridate contro chiunque non sapesse ballare bene secondo i suoi canoni, come avvenuto oggi nei confronti di Asia; ma nessuno si aspettava quello che èoggi e le anticipazioni della puntata non ci hanno preparato a tutto ilandato in ...

