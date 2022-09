MotoGP, GP Giappone: gli highlights della gara (Di domenica 25 settembre 2022) Miller domina il GP del Giappone: l'australiano della Ducati vince davanti a Binder (KTM) e Martin (Pramac). Bagnaia cade all'ultimo giro mentre era ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 25 settembre 2022) Miller domina il GP del: l'australianoDucati vince davanti a Binder (KTM) e Martin (Pramac). Bagnaia cade all'ultimo giro mentre era ...

SkySportMotoGP : ?? JACK MILLER VINCE A MOTEGI ? Caduta per Pecco Bagnaia all'ultimo giro RISULTATI - FBiasin : Eccoci qui col fine settimana sportivo: - Non c’è la #SerieA. - Neanche gli altri campionati, ovvio. - Non c’è la… - fainformazione : MotoGP: in Giappone trionfa ancora la Ducati, ma è quella di Miller. Quartararo vivacchia ma aumenta il vantaggio s… - fainfosport : MotoGP: in Giappone trionfa ancora la Ducati, ma è quella di Miller. Quartararo vivacchia ma aumenta il vantaggio s… - toocrazyandlazy : RT @Radio1Rai: ??#Motogp #Giappone Vince la Ducati di Miller. Bagnaia è scivolato al 23/o e ultimo giro, mentre si preparava ad attaccare l'… -