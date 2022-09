Moto2 | risultato warm-up GP Giappone | Canet minaccia il resto del gruppo | Arbolino e Vietti presenti nella Top10

(Di domenica 25 settembre 2022) Aronsi conferma l’uomo da battere in quel di Motegi, tracciato che tra poche ore accoglierà il 16° atto del Mondiale. Lo spagnolo, autore ieri di una bellissima pole-position, ha messo tutti in riga completano il-up in 1.51.100. Il centauro di Pons ha avuto la meglio con oltre tre decimi di margine sui connazionali Albert Arenas (Aspar) e Fermín Aldeguer (Speed Up), abile a tenere testa al compagno di box Alonso Lopez ed all’olandese Bo Bendsneyder (SAG). Il leader del Mondiale Augusto Fernandez (KTM) ha registrato il sesto tempomattinata nipponica precedendo il britannico Jake Dixon (Aspar), 7° quest’oggi davanti a Tony. Ottimi segnali da parte del portacolori di Marc VDS, nota compagine delche è stata nuovamente a rinunciare all’inglese Sam ...

... terminata in anticipo dopo appena 6 gare die nessun piazzamento tra i primi 10 posti (11posizione in Portogallo il miglior) Della categoria Fenati è stato anche vice - campione del ...... l'intensificarsi della pioggia durante la Q2 dellaha costretto gli organizzatori a ... perciò possiamo sicuramente puntare ad un buon'. Francesco Bagnaia : 'Purtroppo quest'anno non ...Il pilota ascolano ripartirà dalla Moto3: è ufficiale il suo ritorno col team Snipers dal 2023. "Sono molto felice di tornare, qui mi sono divertito" ha commentato Fenati Romano Fenati si rimette in p ...MotoGP: Pecco partirà 12°: "risultato inaccettabile, qualcosa sul bagnato non ha funzionato. Il mio obiettivo non è semplicemente stare davanti a Fabio, andrò all'attacco" ...