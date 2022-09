FGuardiella : Maltempo: partita colonna mobile P. Civile Fvg verso Marche - ilovepisa : RT @TgrRaiToscana: #Maltempo, superata la fase critica anche la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo con codice giallo sulla Toscan… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: #Maltempo, superata la fase critica anche la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo con codice giallo sulla Toscan… - Ansa_Fvg : Maltempo: partita colonna mobile P. Civile Fvg verso Marche. Composta da 60 persone e 29 mezzi, darà sostegno dopo… - iconanews : Maltempo: P. Civile, domani allerta rossa in Basilicata -

"Dati che non si registravano da più di 50 anni", ha detto il governatore Eugenio Giani, che ha seguito l'evoluzione delcon la Protezione, e segnalato che a Volterra ci sono stati ...Persiste ilsull'Italia, in particolare su gran parte delle regioni meridionali, per lo stazionamento ... Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezioned'...Strade chiuse e alberi caduti in Campania. Automobilisti messi in salvo dai vigili del fuoco in Toscana. Anche il Papa ha dovuto fare i conti con il maltempo e per raggiungere Matera in visita pastora ...Allerta protezione civile nazionale Persiste il maltempo sull’Italia, in particolare su gran parte delle regioni meridionali, per lo stazionamento di correnti perturbate che continueranno ad apportare ...