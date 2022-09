Luccacomics & games, di nuovo grazie, siete sempre di più! (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Giovedi 29 settembre alle 11 in diretta streaming sui nostri canali vi daremo importanti anticipazioni sul programma e tante altre grandi novità, non mancheranno le informazioni organizzative, tra le quali eventuali revisioni del numero massimo di biglietti nel rispetto delle normative vigenti. Restate connessi con noi! L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Giovedi 29 settembre alle 11 in diretta streaming sui nostri canali vi daremo importanti anticipazioni sul programma e tante altre grandi novità, non mancheranno le informazioni organizzative, tra le quali eventuali revisioni del numero massimo di biglietti nel rispetto delle normative vigenti. Restate connessi con noi! L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

voidxvid : ??CERCO DUE BIGLIETTI PER IL 29 PER LUCCACOMICS ?? - sharpesthings : cerco due biglietti per il Lucca comics & games, per domenica 30. Contattatemi :) #luccacomics #luccacomicsandgames… - LucaTraini1 : RT @LucaTraini1: #Luccacomics #Luccacg17 #Arte B-#COMICS a #Firenze,#Lucca,#Pisa fino all'11/11 - LucaTraini1 : RT @Neoludica_Art: #Culture #Art #Games #Videogames #Assassinscreed #LuccaComics LA GRANDE MOSTRA DI #LUCCA 4 giorni, 80.000 visitatori htt… - defunkedpuma : RT @DaniloAntoniuc1: Dai che siam alle battute finali, poi testi e cover!!!! #art #watercolorpainting #workinprogress #watercolor #waterco… -