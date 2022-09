"L'esperienza più forte della mia vita". Cremonini nel duetto virtuale con Dalla (Di domenica 25 settembre 2022) Un esperimento chimerico, un arrangiamento di voci suggestivo: con "Stella di mare", un flusso di note e parole calde che sradicano ogni resistenza già al primo ascolto, il sogno di Cesare Cremonini si avvera. È in arrivo un duetto virtuale, quello tra il cantante bolognese Dalla scrittura raffinata e dal gusto spudorato per il pop e la voce del grande Lucio Dalla, presa dal master del 1979. Il pezzo, potente messaggio d'amore, parte da Bologna e si catapulta in un'altra dimensione, quella in cui musica vuol dire radici, sviluppo e progresso. Un progetto di nicchia e insieme popolarissimo. Cesare Cremonini, cantautore dalle mille risorse, dopo aver concluso uno straordinario tour negli stadi e in attesa di un “altro giro di giostra” nei palazzetti, si impegna in una sfida futuristica. ... Leggi su iltempo (Di domenica 25 settembre 2022) Un esperimento chimerico, un arrangiamento di voci suggestivo: con "Stella di mare", un flusso di note e parole calde che sradicano ogni resistenza già al primo ascolto, il sogno di Cesaresi avvera. È in arrivo un, quello tra il cantante bolognesescrittura raffinata e dal gusto spudorato per il pop e la voce del grande Lucio, presa dal master del 1979. Il pezzo, potente messaggio d'amore, parte da Bologna e si catapulta in un'altra dimensione, quella in cui musica vuol dire radici, sviluppo e progresso. Un progetto di nicchia e insieme popolarissimo. Cesare, cantautore dalle mille risorse, dopo aver concluso uno straordinario tour negli stadi e in attesa di un “altro giro di giostra” nei palazzetti, si impegna in una sfida futuristica. ...

