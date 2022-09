Lazio, TMW: “Difficile la trattativa per il rinnovo di Milinkovic-Savic” (Di domenica 25 settembre 2022) Lazio Milinkovic Savic- La Lazio è tornata ad allenarsi a Formello, tra cui anche Milinkovic-Savic: che salterà per squalifica la gara della Nations League ed è tornato a Roma. Si ritorna a parlare di rinnovi in casa Lazio, con Milinkovic-Savic che è il gioiello più prezioso del club Capitolino. Il giocatore Serbo ha già realizzato ben 5 assist e 1 rete in 7 partite in Serie A, mostrando il suo alto livello. In casa Laziale tiene banco la questione relativa al rinnovo di Sergej Milinkovic-Savic, con un contratto in scadenza a giugno 2024. L’ultimo rinnovo tra la dirigenza biancoceleste e il giocatore risale al 2019, quando lo stipendio del serbo è stato innalzato a ... Leggi su seriea24 (Di domenica 25 settembre 2022)- Laè tornata ad allenarsi a Formello, tra cui anche: che salterà per squalifica la gara della Nations League ed è tornato a Roma. Si ritorna a parlare di rinnovi in casa, conche è il gioiello più prezioso del club Capitolino. Il giocatore Serbo ha già realizzato ben 5 assist e 1 rete in 7 partite in Serie A, mostrando il suo alto livello. In casa Laziale tiene banco la questione relativa aldi Sergej, con un contratto in scadenza a giugno 2024. L’ultimotra la dirigenza biancoceleste e il giocatore risale al 2019, quando lo stipendio del serbo è stato innalzato a ...

pasqualinipatri : TMW | Lazio, i dati delle ‘rotazioni’ di Sarri: 15 giocatori in campo più del 20% dei minuti totali… - laziopress : TMW | Lazio, i dati delle ‘rotazioni’ di Sarri: 15 giocatori in campo più del 20% dei minuti totali… - LALAZIOMIA : RT @laziopress: TMW | Lazio, i dati delle ‘rotazioni’ di Sarri: 15 giocatori in campo più del 20% dei minuti totali - laziopress : TMW | Lazio, i dati delle ‘rotazioni’ di Sarri: 15 giocatori in campo più del 20% dei minuti totali… -