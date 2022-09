Iva Zanicchi ad Al Bano | “Speravo che a tuo figlio piacesse mia nipote”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 25 settembre 2022) Che coppia Ale Ivainsieme a Verissimo, raccontano di tutto, complimenti a vicenda, sono due grandi della musica leggera italiana ma quando lei racconta dellae deldi Carrisi è la nonna che parla. Entrambi nonni ma Alha solo nipotini piccoli, i figli di Cristel, invece Ivaha nipoti che più o meno hanno la stessa età dei figli che il cantante di Cellino ha avuto con Loredana Lecciso. La ragazza inizia a raccontare di Luca: “Ha 24 anni ed è un ragazzo splendido, timido e riservato, si laurea quest’anno e non so se in ingegneria o architettura” ammette che non conosce bene quel campo, non è molto informata ma sa che suoè davvero in gamba. Di Virginia, l’altra, svela quanto è bella ma anche che ...