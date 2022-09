Incontro e memoria ad “Efestoval” (Di domenica 25 settembre 2022) Abbiamo avvicinato Mimmo Borrelli dopo il confronto tra il suo personale segno e quello di Eduardo, in una sorta di riflessione sul teatro partenopeo. “Avevo molta paura di fare questo reading” lo si è sentito confessare percorrendo la navata di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco”. Di Mariangela Stanzione Tra i flutti di un mondo globalizzato, fatto di transizioni distratte e confini sempre più sbavati, pare risposta vincente contro la sterile omologazione culturale di un Occidente alla deriva proprio il ribadire quegli stessi confini, affinché fruttuoso Incontro fra diversità possa darsi. Ben venga allora l’isolamento di Efestoval – festival dei vulcani, dedito al teatro (eminentemente arte dell’Incontro) e non solo, che, strenuo come la memoria identitaria flegrea di cui si fa carico, non resiste ma ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 25 settembre 2022) Abbiamo avvicinato Mimmo Borrelli dopo il confronto tra il suo personale segno e quello di Eduardo, in una sorta di riflessione sul teatro partenopeo. “Avevo molta paura di fare questo reading” lo si è sentito confessare percorrendo la navata di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco”. Di Mariangela Stanzione Tra i flutti di un mondo globalizzato, fatto di transizioni distratte e confini sempre più sbavati, pare risposta vincente contro la sterile omologazione culturale di un Occidente alla deriva proprio il ribadire quegli stessi confini, affinché fruttuosofra diversità possa darsi. Ben venga allora l’isolamento di– festival dei vulcani, dedito al teatro (eminentemente arte dell’) e non solo, che, strenuo come laidentitaria flegrea di cui si fa carico, non resiste ma ...

