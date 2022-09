Incidente sul Gran Sasso, precipita e muore uno scalatore aretino - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 25 settembre 2022) Dei due alpinisti si erano persi i contatti nel pomeriggio di ieri, quando i familiari cercavano di rintracciarli. La vittima è un quarantenne di ... Leggi su lanazione (Di domenica 25 settembre 2022) Dei due alpinisti si erano persi i contatti nel pomeriggio di ieri, quando i familiari cercavano di rintracciarli. La vittima è un quarantenne di ...

bizcommunityit : Incidente in montagna, due morti sul Gran Sasso - andreastoolbox : #Incidente in montagna, due scalatori morti sul Gran Sasso - newsbiella : Incidente sul lavoro a Verbania, uomo precipita per 10 metri - HDMarsil : Incidente in montagna, due scalatori morti sul Gran Sasso - infoitinterno : Tragico incidente nella notte sul Garda: muore il 19enne Giovanni Zilioli -