Il Papa all'Angelus: "Prego per l'Italia, auspico più nascite" (Di domenica 25 settembre 2022) AGI - "Io oserei oggi chiedere per l'Italia più nascite, più figli". Cosi' Papa Francesco all'Angelus, a braccio, dopo la messa a Matera a conclusione del 27esimo Congresso eucaristico nazionale". "Vergogniamoci". Papa Francesco a Matera per la conclusione del 27esimo Congresso eucaristico nazionale nell'omelia, commentando il passo del Vangelo riguardo al ricco e a Lazzaro, ha precisato come sia "doloroso vedere che questa parabola è ancora storia dei nostri giorni: le ingiustizie, le disparità, le risorse della terra distribuite in modo iniquo, i soprusi dei potenti nei confronti dei deboli, l'indifferenza verso il grido dei poveri, l'abisso che ogni giorno scaviamo generando emarginazione, non possono - tutte queste cose - lasciarci indifferenti".

