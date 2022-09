Elezioni Politiche 2022 in diretta LIVE: affluenza, exit poll e risultati (Di domenica 25 settembre 2022) Oggi, domenica 25 settembre 2022, in Italia si tengono le Elezioni Politiche 2022 da cui uscirà il nuovo governo che sarà chiamato a governare il Paese per i prossimi 5 anni. Da una parte il centro-destra con la Meloni; dall’altra il centro-sinitra con il PD di Letta; in mezzo il Movimento 5 Stelle di Conte e il Terzo polo di Calenda e Renzi. Noi di TPI seguiremo LIVE la giornata fino ai risultati che arriveranno nella notte. Di seguito la diretta di oggi, 25 settembre 2022: diretta Ore 7 – Seggi aperti – Si parte: alle ore 7 di oggi, domenica 25 settembre 2022, sono stati aperti i seggi per votare alle Elezioni Politiche 2022. Si potrà esprimere il proprio voto fino ... Leggi su tpi (Di domenica 25 settembre 2022) Oggi, domenica 25 settembre, in Italia si tengono leda cui uscirà il nuovo governo che sarà chiamato a governare il Paese per i prossimi 5 anni. Da una parte il centro-destra con la Meloni; dall’altra il centro-sinitra con il PD di Letta; in mezzo il Movimento 5 Stelle di Conte e il Terzo polo di Calenda e Renzi. Noi di TPI seguiremola giornata fino aiche arriveranno nella notte. Di seguito ladi oggi, 25 settembreOre 7 – Seggi aperti – Si parte: alle ore 7 di oggi, domenica 25 settembre, sono stati aperti i seggi per votare alle. Si potrà esprimere il proprio voto fino ...

meb : ??Domenica 25 settembre si vota per le elezioni politiche. ??Ecco come fare se vuoi votare il Terzo Polo… - MediasetTgcom24 : Caso von der Leyen, Salvini: su sue parole silenzio di Draghi e Mattarella #salvini #draghi #mattarella… - pdnetwork : 'Il futuro per i giovani in tre parole: lavoro, ambiente e diritti'. Rivedi l’intervista di Enrico Mentana a… - bg_tebe : RT @you_trend: ?? Aprono in questo momento i seggi elettorali in tutta Italia per le elezioni politiche. Si vota anche in Sicilia per le ele… - ElioDefrani : Elezioni politiche: urne aperte, è arrivato il giorno della sfida -