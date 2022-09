Ciclismo, van Aert: “Non sapevo la volata fosse per dei posti sul podio. Sono un po’ deluso” (Di domenica 25 settembre 2022) Il corridore Wout wan Aert ha commentato, ai microfoni di Spazio Ciclismo, la sua prestazione durante la prova in linea dei Mondiali 2022. Queste le sue parole: “All’inizio dell’ultimo giro sapevamo che Remco fosse da solo. Ma senza radioline è davvero difficile avere informazioni precise, già è una gara strana con le nazionali, poi senza radioline diventa ancora più complicato ed è anche il motivo per cui non sapevo che la volata fosse per dei posti sul podio. È un po’ la delusione del giorno, ma non mi lamento, abbiamo vinto la gara e ne Sono felicissimo”. Poi ha aggiunto: “La nostra tattica era che Remco attaccasse presto insieme a Quinten e quando l’hanno fatto quella era la situazione perfetta anche per me, poi ci è voluto ... Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Il corridore Wout wanha commentato, ai microfoni di Spazio, la sua prestazione durante la prova in linea dei Mondiali 2022. Queste le sue parole: “All’inizio dell’ultimo giro sapevamo che Remcoda solo. Ma senza radioline è davvero difficile avere informazioni precise, già è una gara strana con le nazionali, poi senza radioline diventa ancora più complicato ed è anche il motivo per cui nonche laper deisul. È un po’ la delusione del giorno, ma non mi lamento, abbiamo vinto la gara e nefelicissimo”. Poi ha aggiunto: “La nostra tattica era che Remco attaccasse presto insieme a Quinten e quando l’hanno fatto quella era la situazione perfetta anche per me, poi ci è voluto ...

