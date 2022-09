Uomini e Donne, Francesca Del Taglia sbotta contro gli haters: “Mi fate schifo” (Di sabato 24 settembre 2022) Ancora una volta Francesca Del Taglia, di cui in questi giorni si parla moltissimo per via della rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne Eugenio Colombo, è finita nel mirino degli haters. Stavolta per via di alcuni interventi estetici che ha programmato nel corso di una tre giorni a Napoli fatta di sponsorizzazioni a ristoranti, negozi e hotel che gli utenti del web non hanno apprezzato affatto. Ma l’influencer toscana non ci sta e ha deciso di replicare a muso duro. Uomini e Donne, Manuel Vallicella: l’omaggio di Maria e della redazione ai funerali Dopo l'omaggio dedicatogli al termine della puntata di Uomini e Donne di mercoledì scorso, gli ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 24 settembre 2022) Ancora una voltaDel, di cui in questi giorni si parla moltissimo per via della rottura con l’ex tronista diEugenio Colombo, è finita nel mirino degli. Stavolta per via di alcuni interventi estetici che ha programmato nel corso di una tre giorni a Napoli fatta di sponsorizzazioni a ristoranti, negozi e hotel che gli utenti del web non hanno apprezzato affatto. Ma l’influencer toscana non ci sta e ha deciso di replicare a muso duro., Manuel Vallicella: l’omaggio di Maria e della redazione ai funerali Dopo l'omaggio dedicatogli al termine della puntata didi mercoledì scorso, gli ...

