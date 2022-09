Ucraina | Borrell | “Ue prenda sul serio minacce Putin su nucleare”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Ue deve prendere sulledi Vladimirsul possibile utilizzo di armi nucleari. Lo ha sottolineato l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep, sottolineando che la guerra inè arrivata a una fase “pericolosa”, mentre Mosca ha annunciato una mobilitazione parziale e sta tenendo un referendum per annettere il Donbass e le regioni di Kherson e Zaporizhzhia. “Certamente è un momento pericoloso perché l’esercito russo è stato messo in un angolo e la reazione di– minacciando l’uso di armi nucleari – è stata pessima”, ha dichiarato, auspicando una “soluzione diplomatica”, che “preservi la sovranità e l’integrità territoriale dell’”. Altrimenti, ha messo in guardia, ...