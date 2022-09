Tik Tok Academy, come diventare Content Creator sui social (Di sabato 24 settembre 2022) Cinquanta studenti, tra universitari e liceali, hanno seguito una giornata formativa nelle aule di H - Farm di Roncade (Treviso) assieme ai tiktoker Diego Fusina, Alessio De Santa e Marco Martinelli. ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 settembre 2022) Cinquanta studenti, tra universitari e liceali, hanno seguito una giornata formativa nelle aule di H - Farm di Roncade (Treviso) assieme ai tiktoker Diego Fusina, Alessio De Santa e Marco Martinelli. ...

matteosalvinimi : Ma quanto rosicano i sinistri?? Ti aspettiamo in Live stanotte Luchino?? - berlusconi : Tik Tok è uno strumento divertente, ma è anche molto interessante per chi, come me, per molti anni si è occupato di… - CottarelliCPI : Ho aperto la mia prima pagina Instagram, che vi invito a seguire: - FraD1705 : @mrs_nueve @homelessdripman @LucaC_01 @ENobili Tik Tok è un medium, non la realtà. - mrs_nueve : @FraD1705 @homelessdripman @LucaC_01 @ENobili Grazie per la lezione di diritto costituzionale, peccato perché l’esa… -