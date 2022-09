Putin insiste sulla minaccia nucleare per un calcolo politico (Di sabato 24 settembre 2022) L’idea di una guerra nucleare, un tempo inimmaginabile, adesso è diventata oggetto di dibattito e questo “è inaccettabile”, ha detto ieri António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite. Alla minaccia di Putin si è aggiunta, l’altro ieri, quella del poliziotto cattivo del Cremlino, l’ex presidente Dmitri Medvedev, che ha detto: “La Russia ha annunciato non solo la mobilitazione, ma pure che qualsiasi arma russa, comprese le armi nucleari strategiche e le armi basate su nuovi princìpi, potrebbe essere utilizzata per tale protezione”. E’ la nuova dimensione nucleare, dove citare una guerra atomica in Europa sembra essere diventata la normalità. Per la Russia, soprattutto un’arma politica: “E’ importante capire, specialmente in relazione alle dichiarazioni di Medvedev, che l’esplicita minaccia ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 settembre 2022) L’idea di una guerra, un tempo inimmaginabile, adesso è diventata oggetto di dibattito e questo “è inaccettabile”, ha detto ieri António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite. Alladisi è aggiunta, l’altro ieri, quella del poliziotto cattivo del Cremlino, l’ex presidente Dmitri Medvedev, che ha detto: “La Russia ha annunciato non solo la mobilitazione, ma pure che qualsiasi arma russa, comprese le armi nucleari strategiche e le armi basate su nuovi princìpi, potrebbe essere utilizzata per tale protezione”. E’ la nuova dimensione, dove citare una guerra atomica in Europa sembra essere diventata la normalità. Per la Russia, soprattutto un’arma politica: “E’ importante capire, specialmente in relazione alle dichiarazioni di Medvedev, che l’esplicita...

