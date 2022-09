Pronostico Bitesize | Plymouth vs Ipswich – 25 09 22

Leggi su justcalcio

(Di sabato 24 settembre 2022) Breaking: Concorrenza: Lega Uno Mercato: Oltre 1,5 gol Probabilità: 3/10 @888sport Due squadre che si ritrovano a combattere in cima alla classifica della League One, ilospiterà l’domenica all’ora di pranzo. A partire dai padroni di casa, mettendo in mostra un’altra impressionante prestazione all’inizio della settimana mentre era in servizio per l’EFL Trophy, ilè nel mezzo di una forma stellare. Alla fine, ottenendo una vittoria per 3-1 in casa di Swindon, gli uomini di Steven Schumacher sono seduti in pole position per conquistare un traguardo agli spareggi in questa stagione. Allo stesso modo, godendo di un’imbattibilità di sette partite in tutti i formati, una serie che risale al 16 agosto, i Pellegrini hanno continuato a brillare anche nell’ultimo terzo. Su una serie che è evidenziata ...