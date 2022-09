Problemi di salute per Cecilia Rodriguez | cosa è spuntato fuori appena adesso

Link4Universe : E' incredibilmente frustrante sentire politici rispondere cose vaghe per piacere. Immagina avere problemi di salute… - lettriceseriale : Ma anche i vostri genitori con problemi di salute piuttosto seri non ascoltano né medici né voi figli stando poi ov… - milkoffy : RT @zampa_qua: URGENTE??????????Anna??3662745953?? - pandistelle : @Grande__Jack80 @gotrilingual Ad avere un seno piccolo hai problemi di salute che si ripercuotono sulla qualità del… - lukasmantova : @piumigliore1 @Vad88s se fosse stato l'autista, sarebbe stato perche' ubriaco o fatto Qui invece si tratta di una a… -

Per la prima volta, l'ex tronista ha parlato dei suoi vecchicon l'ansia , una problematica purtroppo molto comune in questa società. Le sue dichiarazioni hanno gelato tutti i telespettatori,...dedichiamo questo quinto posto alla nostra compagna che perdinon è potuta partire con noi". Le fa eco Giulia Angelucci: "Anche se la mia partecipazione è stata inaspettata, sono ...Cecilia Rodriguez ha raccontato di aver alcuni problemi di salute, cosa è spuntato fuori solo adesso: il racconto dell'influencer.Livio Cori ha annunciato sui social di avere un problema di salute e per questo motivo sarà costretto ad uno stop forzato dal suo lavoro. L'ex fidanzato di ...