Oroscopo Branko Sabato 24 Settembre 2022 | Scorpione passionale

(Di sabato 24 settembre 2022) L’di Paolo Fox per oggi,24Ariete LE questioni legali possono contare su Giove nel segno. Toro Mercurio torna in Vergine nel campo della fortuna. Luna nuova chissà cosa vi porterà. Gemelli L’unica cosa che preoccupa è Mercurio che porta intoppi e troppe chiacchiere maligne. Cancro Luna in Vergine ottima per rivedere contratti e acchiappare nuove entrate finanziarie. Leone Per voi Luna nuova cuoce il pane nel forno. Vergine E’ l’incontro dei due corpi ma anche l’unione di due anime. Bilancia Cosa conta di più in questo momento? Diremmo la serenità e la salute fisica.Slancio sensuale meraviglioso, i vostri pianeti forniscono una enorme porzione di passionalità. Sagittario Evitate ogni tipo di eccesso e prendete tutto alla ...