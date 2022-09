Moto2, GP Giappone: pioggia interrompe le qualifiche, slittano anche MotoGP – AGGIORNAMENTI (Di sabato 24 settembre 2022) La pioggia era attesa, ed è effettivamente arrivata su Motegi, dove è in corso il GP del Giappone. Un tifone colpisce la città nipponica, con un temporale intenso che provoca l’interruzione della sessione di qualifiche di Moto2, durante il Q2. L’azione in pista è stata interrotta poco dopo le 7 italiane, e dopo venti minuti ancora la situazione non è migliorata. Questo provocherà inevitabilmente anche uno slittamento nelle qualifiche di MotoGP, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della direzione gara. Infatti, il rischio è arrivo l’arrivo del buio, nel caso la situazione dovesse protrarsi ancora molto. 07:31 – La direzione gara comunica che la pit lane non verrà aperta prima delle 7:45. 07:34 – Rivista la comunicazione precedente, la pit lane non si aprirà ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Laera attesa, ed è effettivamente arrivata su Motegi, dove è in corso il GP del. Un tifone colpisce la città nipponica, con un temporale intenso che provoca l’interruzione della sessione didi, durante il Q2. L’azione in pista è stata interrotta poco dopo le 7 italiane, e dopo venti minuti ancora la situazione non è migliorata. Questo provocherà inevitabilmenteuno slittamento nelledi, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della direzione gara. Infatti, il rischio è arrivo l’arrivo del buio, nel caso la situazione dovesse protrarsi ancora molto. 07:31 – La direzione gara comunica che la pit lane non verrà aperta prima delle 7:45. 07:34 – Rivista la comunicazione precedente, la pit lane non si aprirà ...

