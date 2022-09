Mondiali di Canottaggio | il doppio pesi leggeri maschile è argento

(Di sabato 24 settembre 2022) Racice – La medaglia d’oro ancora non arriva aidiper Pietro Ruta e Stefano Oppo, ma per la quarta volta consecutiva, hanno conquistato la medaglia d’mondiale nelPL chiudendo i 2000 metri di distanza in 6.19.11. Sul bacino remiero di Racice (Rep. Ceca) la coppia azzurra più medagliata in attività ha trovato irraggiungibile l’equipaggio irlandese (6.16.46), vincitore della medaglia d’oro mentre al terzo posto si è classificata la barca ucraina (6.19.53). Dopo il bronzo olimpico di Tokyo 2020 Oppo, campione del mondo con l’otto PL nel 2013, si è aggiudicato con Ruta tre medaglie d’nelle ultime tre edizioni(2017-2018-2019) oltre a un titolo europeo nel 2020 e un bronzo nel 2021. La gara è stata incerta e appassionante. Iniziata da ...

Il quattro di coppia maschile campione d'Europa in carica di Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili conquista la medaglia di bronzo col terzo posto in 5'42 14, alle spalle ...Domani il programma delle finaliper 'barche olimpiche' si chiude con le finali B per doppio e otto uomini. Il quattro di coppia azzurro bronzo a Racice: da sinistra Gentili, Chiumento, ...I risultati della seconda giornata di finali ai Mondiali 2022 di canottaggio, in corso a Racice. L’ Italia ha conquistato la medaglia d’argento nel doppio pesi leggeri maschili con Pietro Willy Ruta e ...La squadra italiana sarà al via con 23 equipaggi, fra cui spicca il doppio pesi leggeri campione olimpico di Valentina Rodini e Federica Cesarini. Tutte le gare saranno visibili sul sito della Federaz ...