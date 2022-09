LIVE Superbike, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: Bautista domina in Gara-1 e scappa in classifica, 2° Rea, 4° Rinaldi su Razgatlioglu (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 14.45 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani per superpole race e Gara-2! Sono in palio altri punti pesantissimi! Grazie e buon proseguimento di giornata! 14.43 LA classifica GENERALE DOPO Gara-1: Alvaro Bautista è in fuga con 357 punti contro i 313 di Razgatlioglu (-44) ed i 305 di Rea (-52) 14.41 Gara-1 di sofferenza per il campione del mondo Toprak Razgatlioglu che ha concluso con le gomme in enorme crisi e, nonostante tutto, ha mantenuto il quinto posto. 14.39 Jonathan Rea limita i danni e centra un secondo posto di grande importanza, con un finale di Gara di spessore. Sul podio anche Garrett Gerloff che sta festeggiando alla grande con il ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.45 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani per superpole race e-2! Sono in palio altri punti pesantissimi! Grazie e buon proseguimento di giornata! 14.43 LAGENERALE DOPO-1: Alvaroè in fuga con 357 punti contro i 313 di(-44) ed i 305 di Rea (-52) 14.41-1 di sofferenza per il campione del mondo Toprakche ha concluso con le gomme in enorme crisi e, nonostante tutto, ha mantenuto il quinto posto. 14.39 Jonathan Rea limita i danni e centra un secondo posto di grande importanza, con un finale didi spessore. Sul podio anche Garrett Gerloff che sta festeggiando alla grande con il ...

