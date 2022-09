Iran: Amnesty, 4 bambini uccisi in repressione proteste (Di sabato 24 settembre 2022) Almeno quattro bambini sono rimasti uccisi nel corso della repressione da parte delle forze della sicurezza Iraniane delle proteste a sostegno di Mahsa Amini, la 22enne morta dopo l'arresto per non ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 settembre 2022) Almeno quattrosono rimastinel corso dellada parte delle forze della sicurezzaiane dellea sostegno di Mahsa Amini, la 22enne morta dopo l'arresto per non ...

