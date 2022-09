Infortunio Maignan, Milan nei guai: il portiere va ko per un mese (Di sabato 24 settembre 2022) Tegola in casa Milan per l’Infortunio di Maignan, il portiere francese starà fuori un mese e salterà soprattutto le sfide decisive di Champions Tegola in casa Milan per l’Infortunio di Maignan, il portiere francese starà fuori un mese e salterà soprattutto le sfide decisive di Champions. Empoli, Juventus e la doppia sfida con il Chelsea questo il borsino delle assenze di Maignan e sicuramente non una bella notizia per Pioli. Per la lista Champions ha inserito Tatarusanu. Rientro previsto in campionato per le sfide contro Verona o Monza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 settembre 2022) Tegola in casaper l’di, ilfrancese starà fuori une salterà soprattutto le sfide decisive di Champions Tegola in casaper l’di, ilfrancese starà fuori une salterà soprattutto le sfide decisive di Champions. Empoli, Juventus e la doppia sfida con il Chelsea questo il borsino delle assenze die sicuramente non una bella notizia per Pioli. Per la lista Champions ha inserito Tatarusanu. Rientro previsto in campionato per le sfide contro Verona o Monza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

