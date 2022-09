Il Cremlino licenzia il generale della logistica in Ucraina | arriva il «macellaio di Mariupol»

(Di sabato 24 settembre 2022) IlMikhail Mizintsev è stato nominato viceministroDifesa, responsabiledelle forze armate russe. Già capoDifesa nazionale al Centro di controlloRussia, prende così il posto delDmitry Bulgakov. Ad annunciarlo è lo stesso ministero, citato dall’agenzia di stampa statale Interfax. Un cambio nel direttivo militare chepochi giorni dopo l’annunciomobilitazione di centinaia di migliaia di russi voluta dal presidente Vladimir Putin per rafforzare la sua offensiva in. IlMizintsev sarà «responsabile delle forniture materiali e tecniche delle forze armate», mentre il suo predecessore Bulgakov «è stato trasferito a un nuovo ...

Il generale Mikhail Mizintsev è stato nominato viceministro della Difesa, responsabile della logistica delle forze armate russe. Già capo della Difesa nazionale al Centro di controllo della Russia, prende così il posto del generale Dmitry Bulgakov.