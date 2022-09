Harry e Meghan, l’ultimo scacco matto alla corona: il loro piano contro Re Carlo (Di sabato 24 settembre 2022) Harry e Meghan sono tornati nuovamente in America, ma prima di salutare la Royal family avrebbero messo in atto un nuovo scacco matto contro Re Carlo… il nuovo piano della coppia contro la Royal family sarebbe già stato messo ufficialmente in atto. In questi due anni non sono mancati viaggi a Londra per Harry e Meghan alla corte della Regina per delineare tutte le linee guida che la coppia doveva avere dal momento in cui aveva deciso di lasciare ufficialmente la Royal family per seguire il loro sogno di libertà. Nessuno, però, avrebbe immaginato che la coppia avrebbe rilasciato delle inquietanti interviste alla stampa internazionale, così come ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 24 settembre 2022)sono tornati nuovamente in America, ma prima di salutare la Royal family avrebbero messo in atto un nuovoRe… il nuovodella coppiala Royal family sarebbe già stato messo ufficialmente in atto. In questi due anni non sono mancati viaggi a Londra percorte della Regina per delineare tutte le linee guida che la coppia doveva avere dal momento in cui aveva deciso di lasciare ufficialmente la Royal family per seguire ilsogno di libertà. Nessuno, però, avrebbe immaginato che la coppia avrebbe rilasciato delle inquietanti intervistestampa internazionale, così come ...

