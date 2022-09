Golf, DP World Tour: disastro Højgaard, l’Open di Francia si riapre. Un ottimo Migliozzi risale fino alla top10 (Di sabato 24 settembre 2022) Se ce ne fosse stato ancora bisogno, il Golf ha confermato ancora una volta di essere uno sport strano, imprevedibile e mai banale. Al termine del secondo giorno il danese Rasmus Højgaard non stava semplicemente guidando l’Open di Francia, stava letteralmente asfaltando i suoi avversari, raggiungendo un vantaggio di sei colpi dopo le prime 36 buche. Poi, è successo quello che nessuno poteva aspettarsi. alla buca 2 del terzo round infatti, il danese ha fatto registrare un surreale quintuplo bogey che ha rimesso tutto in gioco. In acqua con il tee-shot, poi ancora in acqua dopo aver droppato, per poi tuffare nuovamente la pallina con quello che era ormai diventato il quinto colpo. Solo allora è riuscito a piazzare la pallina in green per poi imbucare con un putt per giunta piuttosto complicato. Per ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Se ce ne fosse stato ancora bisogno, ilha confermato ancora una volta di essere uno sport strano, imprevedibile e mai banale. Al termine del secondo giorno il danese Rasmusnon stava semplicemente guidandodi, stava letteralmente asfaltando i suoi avversari, raggiungendo un vantaggio di sei colpi dopo le prime 36 buche. Poi, è successo quello che nessuno poteva aspettarsi.buca 2 del terzo round infatti, il danese ha fatto registrare un surreale quintuplo bogey che ha rimesso tutto in gioco. In acqua con il tee-shot, poi ancora in acqua dopo aver droppato, per poi tuffare nuovamente la pallina con quello che era ormai diventato il quinto colpo. Solo allora è riuscito a piazzare la pallina in green per poi imbucare con un putt per giunta piuttosto complicato. Per ...

