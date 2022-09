Gianluca Ginoble | la notizia bomba arriva direttamente da New York | “Durerà 7 mesi”

(Di sabato 24 settembre 2022) Il cantanteha in serbo unasuccosa per i fan: via al lunghissimo tour oltreoceano.(fonte instagram)domina il panorama musicale italiano assieme ai compagni Ignazio Boschetto e Piero Barone con il trio “Il Volo”. I due tenori e il baritono sono emersi in giovane età nello show “Ti lascio una canzone“, e hanno in seguito catturato l’attenzione della prestigiosa etichetta Geffen Records, che ne ha promosso gli album e i tour mondiali. In particolare èa catalizzare l’attenzione delle fans, e il suo profilo di Instagram annovera attualmente 676K follower pronte a seguirne le gesta. Nelle ultime oreha annunciato i prossimi step della sua ...

RitaC70 : Gianluca Ginoble de 'Il Volo' il dramma in queste ore, “ La sua anima s... - GargesFM95 : #NowPlaying Il Volo Mundial Oficial - Unchained Melody...para Gianluca Ginoble, de Il Volo - ilvolo_Madrid : RT @Tomomi_o1: “Grazie di tutto”: Il Volo, Gianluca Ginoble e il saluto strappalacrime sui social – FOTO - - LPeyretti : Ercole con Gianluca e Piero, via #instagramstories @ercole_ginoble @gianginoble11 @barone_piero @ ????????????, ????????????… - LPeyretti : RT @Tomomi_o1: “Grazie di tutto”: Il Volo, Gianluca Ginoble e il saluto strappalacrime sui social – FOTO - -

Il Fatto Quotidiano

Dopo il successo dei concerti nelle più prestigiose location in Europa e in Giappone - dove hanno registrato 3 sold out a Tokyo, Osaka e Nagoya " Piero Barone,e Ignazio Boschetto ...Dopo il successo dei concerti nelle più prestigiose location in Europa e in Giappone - dove hanno registrato 3 sold out a Tokyo, Osaka e Nagoya - Piero Barone,e Ignazio Boschetto ... Il Volo, Gianluca Ginoble si commuove (e commuove) mentre canta al funerale dell’amica 22enne uccisa da… [CS] Partito a giugno dall’Arena di Verona, il tour Il Volo live in concert è acclamato in tutto il mondo: Europa, Giappone, Canada, Nord America e Australia ...Partito a giugno dall’Arena di Verona, il tour de Il Volo “Il Volo live in concert” è acclamato in tutto il mondo: Europa, Giappone, Canada, Nord America ...