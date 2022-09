Ferrari | Todt | Grande monoposto | ma manca ancora qualcosa - Sport - Formula1 - quotidiano net

napolista : Jean Todt: «Una volta la gente andava alle corse solo per vedere un pilota ferito» Al Festival dello Sport: «Da pr… - pasotti_ : RT @Gazzetta_it: Todt: 'La Ferrari è tornata veloce, la gente deve capirlo. Binotto resista' - FedericaMasolin : RT @Gazzetta_it: Todt: 'La Ferrari è tornata veloce, la gente deve capirlo. Binotto resista' - torrancewinter : RT @Poisis5: Jean Todt: “Charles è già un grande campione. Gli manca ancora qualcosa, mi auguro che lo abbia presto…” Federica Masolin: “Q… -

L'ex direttore tecnico dellacrede nella bontà della vettura, ma ci sono ancora dei dettagli da sistemare: se qualcosa non va serve ...A fine mandato da presidente della FIA, si è parlato di un ritorno di Jeaninnel ruolo di super consulente. È stato, al limite, un pourparler senza conseguenze effettive: il francese non ha mai trattato con il presidente John Elkann di un suo rientro in quel di ...L’ex direttore tecnico della Ferrari crede nella bontà della vettura, ma ci sono ancora dei dettagli da sistemare: se qualcosa non va serve cambiare ...Il manager francese, capo della Scuderia dal 1993 al 2007 ed ex presidente della FIA, ha partecipato come ospite della Gazzetta dello Sport a Trento al Festival dello Sport. Jean ha avuto parole lusin ...