Evelina Flachi suggerisce come iniziare subito la dieta e cosa non fare (Di sabato 24 settembre 2022) Evelina Flachi è nel cast di E' sempre mezzogiorno, presente tutti i giorni con i suoi preziosi consigli. Consigli sull'alimentazione, sugli errori che si commettono a tavola e fuori dai pasti, sulla dieta che dovremmo seguire tutti o quasi tutti. Ogni giorno ci regala piccoli suggerimenti che messi insieme ci danno davvero un quadro completo per una dieta equilibrata, che faccia dimagrire, che ci restituisca la forma fisica persa nei mesi estivi. L'estate è finita e la nutrizionista Evelina Flachi ha subito dato due indicazioni ben precise ma ad Antonella Clerici e al suo pubblico ha anche spiegato che c'è una cosa che non va fatta. Sono vari i falsi miti, il credere ad azioni miracolose, Evelina Flachi fa cadere ...

