Avellino, Taurino: "Non abbattiamoci, aggrappiamoci alla prestazione"

Avellino – "L'amarezza è tanta. Non è stato facile entrare negli spogliatoi per rincuorare la squadra. Non ho nulla da rimproverargli, abbiamo giocato una grandissima partita, ci è mancato solo il gol e un pizzico di attenzione sulla rete del Latina". Così al termine della gara il tecnico dell'Avellino, Roberto Taurino. "Ho contato 6/7 palle gol – continua – Ripeto c'è tanta amarezza ma in questo momento bisogna aggrapparsi alle cose positive, oggi ci aggrappiamo alla prestazione". "Siamo consapevoli che la classifica oggi non ci sorride – spiega – C'è poco da fare dobbiamo metterci a lavorare ma se continuiamo a giocare così cambieremo la classifica. Dobbiamo aggrapparci alla prestazione perché io ho visto una squadra con la S maiuscola".

