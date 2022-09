Aon Open Challenger: Pellegrino sfida Lajovic per un posto in finale (Di sabato 24 settembre 2022) Andrea Pellegrino è impegnato nel primo pomeriggio nelle semifinali dell'"AON Open Challenger - Memorial Giorgio Messina", Challenger ATP con un montepremi di 134.920 dollari che entra nel vivo sui ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 settembre 2022) Andreaè impegnato nel primo pomeriggio nelle semifinali dell'"AON- Memorial Giorgio Messina",ATP con un montepremi di 134.920 dollari che entra nel vivo sui ...

Tenniscircus : AON Open Challenger di Genova: Monteiro e Andreev in semifinale, Brown-Vavassori in finale - - aonopengenova : RT @Tenniscircus: AON Open Challenger di Genova, ai quarti anche Cecchinato e Pellegrini - - Stelle_Sport : Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina: Cecchinato e Pellegrino conquistano il pass per i quarti di finale - Tenniscircus : AON Open Challenger di Genova, ai quarti anche Cecchinato e Pellegrini - - LiguriaNotizie : Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina, Cecchinato e Pellegrino ai quarti di finale -