Adani distrugge Allegri: “Non sa niente di ippica, di calcio, di niente” (Di sabato 24 settembre 2022) Lele Adani, noto opinionista, non le ha mandate a dire a Massimiliano Allegri. "Non sa di niente" esclama l'ex calciatore Leggi su pianetamilan (Di sabato 24 settembre 2022) Lele, noto opinionista, non le ha mandate a dire a Massimiliano. "Non sa di" esclama l'ex calciatore

PianetaMilan : #Adani distrugge #Allegri: “Non sa niente di ippica, di calcio, di niente” - napolipiucom : Adani distrugge Allegri: 'Non sa nulla di Padel, nulla di ippica...' - Video #Adani #Allegri #Juventus… - PinoSa54 : ????????....un UOMO .... un MITO....???????????? Quando si dice la VERITÀ non puoi TEMERE nulla...!!! ???????? - tuttonapoli : Adani distrugge Allegri: “Prende per il c*** i tifosi. La Juve ha fatto cag**e” -